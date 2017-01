COS'E' ARLEQUINS Arlequins è una webzine dedicata interamente al Progressive Rock e pone speciale attenzione sui gruppi e la scena underground.

E' nata nel 1990 come fanzine (su carta) e così è andata avanti fino all'anno 2000, attraverso vari cambiamenti di impostazione e di status (per un periodo è stata anche una rivista ufficiale, regolarmente registrata). Questo il motivo per cui la numerazione (vedi "Archives") è ripartita da zero più volte.

Nel 1995 Arlequins ha costruito il suo sito Internet, il primo dedicato al Progressive Rock in Italia. Nel 2000 la fanzine cartacea ha lasciato definitivamente il posto a quella elettronica.